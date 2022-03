Palermo, l’omicidio a Brancaccio, le minacce: ‘Ti sfregio con l’acido’

Lo sfogo dei parenti dell'uomo assassinato raccolto dai poliziotti

PALERMO – “Se non ti metti con me ti sfregio la faccia con l’acido”, avrebbe detto Alessandro Sammarco alla figlia dell’uomo che ieri sera ha ucciso a colpi di pistola a Brancaccio.

I parenti della vittima, Natale Caravello, si sfogano con gli investigatori nelle ore immediatamente successive all’omicidio. Ricostruiscono uno dei momenti di tensione di un rapporto che solo lui, Sammarco, avrebbe voluto divenisse una relazione sentimentale.

Gli agenti della squadra mobile di Palermo mettono a posto i tasselli di un racconto ancora da completare. L’obiettivo è ricostruire il movente che ha spinto un ragazzo a diventare un assassino, impugnano una pistola.

I familiari di Caravello ricostruiscono l’incubo in cui era precipitata la figlia. Il ragazzo nel corso dell’interrogatorio davanti al pubblico ministero Gianluca De Leo ha riferito dei contrasti avuti con Natale Caravello che, a suo dire, impediva la relazione con la ragazza. Non è stato chiaro sul punto. Non ha saputo spiegare in che cosa si concretizzasse l’atteggiamento dell’uomo.

La verità e che la relazione, così spiegano i parenti, sarebbe esistita solo nella mente del giovane assassino.

Caravello, in questi mesi, avrebbe parlato con i parenti del ragazzo, tentando di convincerlo a smettere di essere ossessivo e minaccioso. Ieri il tragico epilogo.