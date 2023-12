L’omicidio in discoteca: due fratelli sotto torchio alla squadra mobile

La vittima e i sopralluoghi della polizia

Uno dei due è minorenne

PALERMO – Ci sono due fratelli sotto torchio per l’omicidio di Rosolino Celesia, avvenuto lo scorse notte in discoteca. In questo momento vengono sentiti dagli inquirenti negli uffici della squadra mobile di Palermo. Uno dei due non ha ancora compiuto 18 anni. Da qui il coinvolgimento della Procura dei minori, assieme a quella ordinaria.

Cosa abbia scatenato la rissa è ancora da chiarire. Sempre che di rissa si sia trattato. Con il passare delle ore vengono fuori storie di liti che si ripetono da tempo. Di sicuro qualcuno si è presentato armato alla discoteca Notr3 in via Pasquale Calvi. Il momento iniziale viene localizzato nella zona dei bagni per proseguire nel corridoio esterno che porta all’ingresso sul retro. Qui si radunano i clienti fumatori. Ci sarebbero dei video che immortalano il momento in cui vengono esplosi i colpi di pistola all’interno del locale finito sotto sequestro. Sono due quelli mortali che hanno raggiunto la vittima al collo e al torace. Sul posto i poliziotti hanno trovato anche un “tirapugni”. Potrebbe esserci un collegamento fra l’omicidio del ventiduenne e una lite avvenuta nelle scorse settimane in un’altra zona della città, probabilmente alla Vucciria.

In mattinata si è svolto un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Massimo Mariani. C’erano il questore Maurizio Calvino, il comandante provinciale dei carabinieri, generale Luciano Magrini, il comandante della guardia di finanza, generale Domenico Napolitano, il neo comandante della polizia municipale Angelo Colucciello, i rappresentanti delle imprese che operano nel settore dell’intrattenimento da ballo, di Confcommercio e Confesercenti.