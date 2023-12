Palermo, colpi di pistola in via Calvi: ragazzo di 22 anni muore in ospedale

È accaduto intorno alle tre di notte

PALERMO – Un ragazzo di 22 anni. Rosolino Celesia, è morto in ospedale dopo essere stato ferito a colpi di pistola in via Pasquale Calvi. Il giovane viveva nel rione Cep.

Bisogna ancora chiarire se la lite sia iniziata all’interno o all’esterno della discoteca Notr3 che si trova fra via Libertà e Borgo Vecchio. È la stessa zona dove fra il 15 e il 16 dicembre scorsi carabinieri e poliziotti erano intervenuti per sedare una rissa davanti al locale. Pochi giorni prima in via Isidoro La Lumia, il 9 dicembre, un trentenne ha esploso una raffica di colpi di pistola in aria.

Ieri notte, intorno alle 3, l’ennesimo episodio e il drammatico epilogo. La giovane vittima è stata trasportata all’ospedale Civico. Inutile il lavoro dei sanitari per tentare di rianimarlo. Sull’omicidio indaga la polizia. Il tratto di strada è stato chiuso e sono in corso i rilievi della Scientifica. Dopo mesi di caos e allarme fra i residenti della zona attorno a via Libertà ma anche nel centro storico si registra un fatto di sangue.