Si allontanò dall’ospedale e fu investito: non è stato omicidio stradale

Passa la tesi difensiva dell'avvocato Giuseppe Di Stefano (nella foto)

PALERMO – Il fatto non costituisce il reato. Il processo si chiude con l’assoluzione dell’imputato per omicidio stradale. Nulla poteva fare per evitare di investire un anziano che si era allontanato dall’ospedale Villa Sofia di Palermo.

La vittima aveva 86 anni

Vincenzo D’Uscio, 86 anni, era ricoverato in attesa di fare una Tac. Nella notte iniziò a vagare alla Favorita. Fu travolto in viale Ercole alle 4 dalla Hyundai i30 guidata da N.C., 53 anni.

I soccorsi e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale furono chiamati dallo stesso imputato. Il giudice per l’udienza Marco Petrigni lo ha assolto con formula piena accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Giuseppe Di Stefano.

L’impatto avvenne, scrive il giudice nella motivazione, in “orario notturno in una zona dove la fitta vegetazione accentua la scarsa visibilità e dove non è consentito l’accesso attraversamento pedonale”.

“Vittima in stato confusionale”

Imprudente fu il comportamento della vittima che si allontanò “in stato confusionale, avendo in piena notte abbandonato l’ospedale dove era ricoverato per vagare senza una meta posizionandosi lungo la carreggiata di un asse stradale privo di marciapiedi e scarsamente illuminato”.

“Imputato colto di sorpresa”

L’imputato, che secondo i periti non procedeva a velocità sostenta, fu “colto di sorpresa dall’imprevedibile condotta del pedone. Non ebbe il tempo di “effettuare manovre di emergenza o frenate per evitare l’impatto”.

Il Gup semmai pone “seri dubbi in ordine ai profili di responsabilità dei sanitari della struttura che avrebbero dovuto sorvegliare un’anziana vittima la quale si allontanava e indisturbata dal nosocomio”.