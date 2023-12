Palermo, open day dell’Asp per la prevenzione dei tumori dell’intestino

L'appuntamento sabato prossimo dalle 9 alle 19

PALERMO – “Screening Colon Day”, sabato prossimo, con una giornata dedicata alla promozione della prevenzione dei tumori dell’intestino colon-retto. L’iniziativa, patrocinata dall’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale alla salute, nasce da una collaborazione tra l’azienda ospedaliera Arnas Civico, con l’unità di gastroenterologia con endoscopia digestiva, e l’Asp di Palermo, con l’unità centro gestionale screening e l’unità screening colon retto.

“In campo – si legge in una nota Asp Palermo – il personale sanitario delle due aziende impegnato quotidianamente a ridurre l’impatto sociale del terzo tumore più frequente in Italia. In Sicilia si registrano oltre 3.400 nuovi casi l’anno, con oltre 1.600 decessi e il tasso di mortalità stenta a diminuire. Risulta essenziale -aggiunge l’Asp – fare prevenzione, partecipando al Programma di screening regionale offerto gratuitamente a tutta la popolazione di età compresa tra 50 e 69 anni”.

L’appuntamento è in piazza Verdi, dalle 9 alle 19, e saranno fornite informazioni su tutte le metodiche endoscopiche di ultima generazione attualmente disponibili e sarà possibile ritirare gratuitamente, per le persone di età compresa tra 50 e 69 anni, il kit Sof test per partecipare al programma di screening. L’iniziativa si avvarrà anche della collaborazione dell’associazione “Serena” di Palermo.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo