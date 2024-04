Palermo, operai Amg al lavoro: saranno riaccesi oltre 80 punti luce

Orlando: "L'intervento era atteso"

PALERMO – Si riaccenderanno oltre ottanta punti luce nella zona compresa fra via Messina Marine, via Diaz e traverse. Lo annuncia Amg Energia che ha avviato l’intervento per la riparazione di un circuito e la sostituzione di un tratto di cavo ormai vetusto con opere di scavo che, dall’inizio della prossima settimana, verranno eseguite dalle maestranze comunali del coordinamento Coime.

I lavori per la riattivazione del circuito Marine/Diaz/La Ferla2 e la riaccensione di oltre ottanta centri luminosi nelle vie Messina Marine (tratto da Via XXVII Maggio a Via Amedeo D’Aosta), Diaz, La Ferla, Ben Giobair, Ben Haukal, Giacomo Alagna, Gino Funaioli, Antonio Pigafetta, Federico Ferrari Orsi, in fondo Tinnirello, in cortile Spanò, in vicolo Caracausi e in vicolo Sperone.

L’impianto di illuminazione era stato lasciato in funzione in modo parziale in seguito alle verifiche sulle condizioni di sicurezza effettuate in modo costante dai tecnici di Amg Energia: per la presenza del tratto di cavo vetusto, era stato necessario disattivare una delle due linee di alimentazione degli impianti. Per il ripristino dei punti luce sono in corso i lavori di manutenzione per intercettare e riparare i guasti che sono stati riscontrati sul circuito, in modo da poter procedere alla sostituzione del tratto di cavo vetusto con il supporto del coordinamento Coime che effettuerà i lavori di scavo.

“È un intervento atteso – dichiara l’assessore con delega ai rapporti funzionali con Amg Energia, Salvatore Orlando -. Diamo una risposta immediata ad una zona nevralgica della città per la presenza dell’ospedale e dello snodo verso l’area industriale, in attesa della riqualificazione degli impianti, tra i più vecchi della città, con il progetto relativo alla Costa Sud”.

“Amg Energia è il braccio tecnico ed operativo del Comune – sottolinea il presidente della società, Francesco Scoma – e le sinergie avviate danno risultati alla città”.

Intanto, con i residui di un precedente intervento di manutenzione straordinaria autorizzato dall’assessorato ai Lavori pubblici, AMG Energia ha già proceduto alla ricollocazione di un palo dell’impianto di illuminazione in via La Ferla ad angolo con via Diaz: era stato dismesso perché vetusto e non più stabile. Attraverso la riattivazione dei dispositivi ancorati sul sostegno, sono già stati riaccesi 19 punti luce nelle vie Funaioli, Federico Ferrari Orsi e Pigafetta.