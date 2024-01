Palermo, operaio morto cadendo dal tetto: imprenditore condannato

Il Tribunale di Palermo

L'incidente avvenne in una casa a Mondello

PALERMO – Due anni di carcere con la sospensione condizionale della pena. Il giudice Alessia Lupo ha condannato l’imprenditore Antonino Cincotta. Era imputato per la morte di un operaio, Emanuele Di Paola. Aveva 69 anni quando nel 2018 precipitò dal tetto di una casa in via Fortuna a Mondello.

L’uomo stava lavorando insieme al figlio. Secondo l’accusa, l‘impresa non li avrebbe dotati dei necessari dispositivi di sicurezza. Decisivo anche un video, fatto acquisire dal legale di parte civile, l’avvocato Ottaviano Pavone, in cui si vedevano gli operai, filmati dal ragazzo, a lavoro senza alcun dispositivo di sicurezza. Una tesi contestata dall’imputato che farà ricorso in appello.

Cincotta dovrà anche pagare una provvisionale di 20 mila euro ciascuno ai due figli della vittima, parte civile al processo. Il danno complessivo sarà stabilito in altra sede.