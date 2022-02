Palermo, operazione ‘Alto Impatto’: elevate sanzioni

Identificate più 400 persone, elevate 23 contravvenzioni ai sensi del Codice della Strada

PALERMO – Continua l’operazione ‘Alto Impatto’ della polizia di Stato. Le forze dell’ordine hanno presidiato le strade di popolari quartieri cittadini, a caccia di illeciti, non soltanto penali ma anche amministrativi. Il rispetto delle regole autorizzatorie, per esempio da parte degli esercenti, è considerato presupposto imprescindibile alla tutela del consumatore, oltre che elemento fondante della libera e leale concorrenza.

Tra i quartieri controllati vi sono Brancaccio, il Villaggio Santa Rosalia e Borgo Vecchio.

A Brancaccio sono state rilevate le più gravi irregolarità che hanno generato le seguenti sanzioni: i titolari di due pollerie ed un negozio di ortofrutta non in regola, sono stati sanzionati per un importo complessivo che ha sforato gli 8.000,00 euro. Accertamenti sono in corso presso l’Ispettorato del Lavoro in relazione alla posizione di alcuni dipendenti che si sospetta non fosse stata regolarizzata.

Nel cuore del Villaggio Santa Rosalia, pesanti violazioni in materia ambientale sono state accertate all’interno di un’officina meccanica. Tali irregolarità sono costate al titolare rilevanti sanzioni amministrative pari a 5.500,00 euro.

Allo Sperone è stato denunciato anche un automobilista per guida senza patente.

Complessivamente, soltanto nel corso dell’ultima settimana, sono state identificate 446 persone, di cui 109 con precedenti penali. Sono stati effettuati riscontri su 172 arrestati domiciliari, controllati 183 veicoli, elevate 23 contravvenzioni ai sensi del Codice della Strada ed effettuati 4 sequestri amministrativi.

I servizi proseguiranno nel corso delle prossime settimane, in questi ed in altri quartieri.