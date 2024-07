Palermo, operazione mare sicuro: diportisti indisciplinati multati

I controlli della Capitaneria di porto tra Capo Gallo e Sferracavallo

PALERMO – La Capitaneria di Porto di Palermo nel corso dell’operazione mare sicuro ha multato due diportisti che avevano ancorato l’imbarcazione in zona di riserva parziale “B” dell’area marina protetta Capo Gallo-Isola delle Femmine e a un pescatore sportivo che effettuava attività di pesca subacquea, non consentita, nella stessa zona “B”.

Alla sala operativa sono arrivate segnalazione da parte di imbarcazioni e acquascooter presenti nel porticciolo di Sferracavallo. Un conducente di una moto d’acqua è stato multato per mancanza della “dichiarazione di potenza”.

Inoltre sempre a Sferracavallo, un natante da diporto è stato fermato e sottoposto a controllo in quanto navigava a circa 20 metri dalla costa in presenza di bagnanti. Al conduttore è stata contestata la relativa sanzione amministrativa. Nel totale sono state contestate violazioni per 4.500 euro.