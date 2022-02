Palermo, Orlando: “Zamparini protagonista della storia della città”

"Tanti palermitani grazie a lui hanno riscoperto l'amore per i colori rosanero in uno spirito di condivisione che ha saputo unire la città"

PALERMO – “Con Maurizio Zamparini se ne va un protagonista della storia della città di Palermo e dello sport italiano”. Così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, commentando la scomparsa dell’ex presidente e patron del club rosanero, venuto a mancare nella nottata all’età di 80 anni. “La sua passione e dedizione per il Palermo Calcio – prosegue il primo cittadino del capoluogo siciliano – hanno contraddistinto una stagione ricca di indimenticabili trionfi e colma di entusiasmo tra i tanti palermitani che grazie a lui hanno riscoperto l’amore per i colori rosanero in uno spirito di condivisione che ha saputo unire la città. In questo momento di dolore esprimo la mia vicinanza ai familiari a cui rivolgo le mie più sentite condoglianze”.