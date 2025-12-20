Ospedale Ingrassia: superata la soglia dei mille interventi di ortopedia

Fondamentale l'uso della tecnologia robotica

PALERMO – L’Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Ingrassia di Palermo archivia un 2025 da record, superando la quota degli 1.100 interventi chirurgici effettuati dall’inizio dell’anno. Il dato, reso noto dalla direzione aziendale, fotografa una realtà sanitaria in forte crescita, capace di coniugare i volumi di attività con un’elevata qualità delle prestazioni offerte ai cittadini.

Il bilancio operativo dell’unità restituisce la dimensione di un’attività chirurgica complessa e strutturata, che spazia dalla gestione della traumatologia d’urgenza alla chirurgia programmata di alto livello. Tra le eccellenze del reparto si distinguono la chirurgia protesica eseguita con tecnologia robotica e il trattamento avanzato delle fratture e delle patologie degenerative dell’apparato muscolo-scheletrico.

Il direttore sanitario Antonino Levita ha espresso profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto, definendolo un indicatore concreto dell’efficienza organizzativa della struttura. Secondo il dirigente, questi numeri sono il risultato di una programmazione puntuale e della costante dedizione dei professionisti impiegati nel presidio. L’efficacia del percorso di cura viene dunque vista come la risposta diretta a una domanda di salute sempre più esigente nel territorio palermitano.

Alle parole della direzione sanitaria fanno eco quelle di Ferdinando Granata, direttore dell’Unità operativa, il quale ha voluto sottolineare come il superamento dei 1.100 interventi sia stato possibile solo grazie a un solido lavoro di squadra.

Granata ha ribadito che l’obiettivo prioritario resta quello di garantire cure sicure, efficaci e tempestive. Per il primario, questo risultato non deve essere considerato un punto di arrivo, bensì uno stimolo costante per investire ulteriormente in formazione, innovazione tecnologica e potenziamento dei percorsi assistenziali per il futuro.