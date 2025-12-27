Palermo-Padova, emergenza in difesa per Inzaghi: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo torna in campo nel weekend che chiude l’anno solare e lo fa tra le mura amiche dello stadio “Renzo Barbera” per l’ultima gara del 2025. Oggi pomeriggio, a partire dalle 17:15, i rosanero affronteranno il Padova nella partita valida per la 18ª giornata del campionato di Serie B. Una sfida in cui il club di viale del Fante vorrà sfruttare la spinta del proprio pubblico (previste oltre 30 mila persone) per consolidare il momento positivo e dare un segnale forte alle dirette concorrenti per la promozione.

Il Palermo arriva all’appuntamento con il morale alto, ma anche con voglia di riscatto. Nelle ultime uscite i rosanero hanno mostrato continuità di prestazioni, riuscendo a risalire la china grazie a una striscia di risultati utili che ha ridato entusiasmo all’ambiente (3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 sfide). Solo nella precedente giornata di campionato, in casa dell’Avellino, i rosanero hanno perso un po’ di smalto. La squadra di Pippo Inzaghi arriva al match odierno dalla quinta posizione in classifica a quota 30 punti.

La compagine veneta, tornata in questa stagione nel campionato cadetto, occupa attualmente una posizione di metà classifica (decimo posto con 22 lunghezze) e punta a giocare una gara di personalità per proseguire nel periodo positivo (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare). La formazione del Padova guidata da Matteo Andreoletti cercherà l’ennesimo risultato per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della graduatoria e concludere il 2025 in bellezza.

Palermo-Padova: le probabili formazioni

Il Palermo di mister Inzaghi dovrebbe confermare il collaudato 3-4-2-1. Per i rosa è emergenza in difesa, con Pierozzi incerto, Bani e Diakité squalificati e Bereszynski non al 100%. Tra i pali agirà Joronen e il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Bereszynski, Peda e Ceccaroni. Sulle corsie esterne agiranno Gyasi a destra e Augello a sinistra. Il centrocampo sarà affidato alla coppia Segre-Ranocchia, mentre sulla trequarti agiranno Palumbo e Le Douaron alle spalle dell’unica punta Pohjanpalo.

Il Padova di mister Andreoletti dovrebbe rispondere con un 3-5-1-1. In porta spazio a Sorrentino, con la linea a tre composta da Faedo, Sgarbi e l’ex rosa Perrotta. In mezzo al campo agiranno Capelli e Barreca sugli esterni, mentre il comando delle operazioni sarà affidato a Crisetig, coadiuvato da Fusi e Varas. Nel reparto offensivo, il tandem d’attacco dovrebbe vedere protagonista l’ex Catania Gomez e Bortolussi.

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Bereszynski, Peda, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

PADOVA (3-5-1-1): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Crisetig, Varas, Barreca; Gomez; Bortolussi.