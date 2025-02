Palermo, padre e figlio armati di coltello bloccati nel carcere Malaspina

Un episodio inquietante su cui sono in corso degli accertamenti

PALERMO – Padre e figlio si sono presentati al Tribunale dei minorenni armati di coltello.

Per fortuna sono stati bloccati all’ingresso del carcere Malaspina.

Palermo, padre e figlio armati

Un episodio inquietante su cui sono in corso degli accertamenti. Il figlio è imputato per furto. Oggi era prevista un’udienza del primo processo che lo vede imputato davanti al giudice per l’udienza preliminare Nicola Aiello.

Bisogna innanzitutto accertare se padre e figlio avessero un obiettivo preciso da colpire.

Leggi anche: rogo nel carcere Malaspina