Il padre spinto al suicidio, niente carcere per i due (ex) fidanzatini

I due imputati, tra cui la figlia della vittima, hanno 15 e 17 anni

PALERMO – La ragazzina ottiene la messa alla prova e l’ex fidanzato (si sono lasciati) lascia il carcere e viene trasferito in comunità in attesa di elaborare anche per lui il percorso di messa alla prova. Lei ha 15 anni, lui 17. Hanno un figlio di pochi mesi.

Sono imputati per estorsione e per la morte del padre della giovane come conseguenza delle loro azioni. Chiedevano in continuazione soldi, offendevano l’uomo. Lo minacciavano e lo hanno condotto sul precipizio della disperazione fino al gesto estremo.

La decisione del giudice

La decisione è del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni Nicola Aiello. Accolte le richieste degli avvocati Maria Grazia Lucia Ferrara e Salvatore Ferrante. Dopo la fine della relazione sentimentale per evitare ogni possibile attrito l’avvocato Ferrante ha ottenuto che la posizione del diciassettenne venga stralciata.

Revisione critica

Il pubblico ministero Francesco Grassi ha dato parere favorevole alla messa alla prova della quindicenne e e della sostituzione della misura cautelare per il giovane. Il pm ha preso favorevolmente atto del percorso di revisione critica dei due imputati, pentiti per ciò di cui sono responsabili.

La messa alla prova come misura alternativa alla detenzione, dunque, perché i ragazzi possono essere rieducati nonostante la gravità dei fatti.

Le lettera di addio

“Che Dio abbia pietà di tutti noi“, c’era scritto nella lettera di addio trovata accanto al corpo. Il 21 marzo dell’anno scorso la nonna chiamò il nipote. Non riusciva a parlare con il padre. Non poteva più rispondere perché si era impiccato.

Prima di togliersi la vita il genitore di 48 anni aveva scritto due lettere e un testamento. Descriveva l’angoscia di un uomo che ha lottato prima di arrendersi, ma dalla figlia ha ricevuto solo disprezzo. Le interessavano i soldi, una piccola eredità di cinquemila euro della madre morta.

Il padre, il suicidio, i fidanzati

“Mi hai estorto non solo i tuoi soldi ma anche quelli dei tuoi fratelli, sei una brava manipolatrice tu e il tuo fidanzato, mi hai distrutto in tutte le maniere, vorrei sapere ma ormai è tardi cosa hai ottenuto a farmi gonfiare di botte, distruggermi la macchina, sputato, deriso, visto come un mostro – scriveva – te la devi vedere con Dio e portati per tutta la vita questo fardello, la mia morte, la distruzione della tua famiglia. Credimi scrivo con tanto dolore dentro. Ti ringrazio di tutto anche di non avermi fatto conoscere mio nipote. Vorrei perdonarti ma non ci riesco, non provo rabbia ma disprezzo, lo stesso disprezzo che hai per me grazie di avermi distrutto spero che Dio abbia pietà di tutti noi”.

“La morte è una liberazione”

Agli altri figli figli diceva: “La morte è una liberazione a cui sono costretto ad andare incontro mi si accusa pure di violenza, non la sopporterei questa vergogna perché sono innocente ma nessuno mi crederebbe”.

Accanto al corpo era stato trovato un testamento olografo: “A mia figlia lascio solo la quota di legittima, anche se non meritata, che la legge gli consente di avere”.

I messaggi WhatsApp

“Stiamo venendo, non lo fermo – scriveva la ragazza nei messaggi WhatsApp inviati al padre – se non mi dai i soldi quanto è vero Dio mi metto a inventare cose, ma così indegne che a te ti ammazzano vero, mi invento la qualsiasi pure che mi hai violentata, mettimi questi 264 euro ora”.

La figlia aveva un chiodo fisso: “Mettimi 10 euro, scrivi solo quando hai fatto”. Richieste di denaro che arrivavano anche a 500 euro. Soldi che il padre non aveva. Sarebbe stato il fidanzato a istigarla. Il denaro serviva per comprare la Playstation, rifarsi le unghie e le sopracciglia, pagare la rata del motorino.

Il pentimento

In aula la ragazzina aveva raccontato i suoi sensi di colpa. “Dovevo capire che mio padre aveva bisogno di me, dovevo aiutarlo prima che accadesse tutto questo”, disse in lacrime. “Ho privato mio figlio della figura del nonno. Voglio essere un buon padre per lui”, disse il giovane. Oggi non stanno più insieme.