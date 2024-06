Palermo, palazzo abbandonato va a fuoco: una donna intossicata

Le fiamme sono divampate al piano terra

PALERMO – Incendio in un palazzo abbandonato in via Quinta Casa, traversa che collega via dell’Arsenale a via dei Cantieri a Palermo. Il fuoco è divampato all’interno del piano terra.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da dei cumuli di spazzatura presenti all’interno dello stabile. Sono in corso accertamento per stabilire le cause che hanno innescato le fiamme. Indaga la polizia di stato insieme ai vigili del fuoco.

Sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno soccorso una donna probabilmente rimasta intossicata dal fumo. L’area è stata chiusa al traffico per diverse ore.