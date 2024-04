Palermo, parcheggio selvaggio e senza rispetto per le regole FOTO

Succede alla stazione Centrale ma anche in piazza Vittoria, a pochi passi dalla Questura

PALERMO – A Palermo trovare posteggio è un problema, ma non per tutti. Chi usa motociclette o scooter, infatti, spesso parcheggia sul marciapiede. Così, anche davanti agli ingressi della stazione Centrale di piazza Giulio Cesare, sotto i portici, si sono creati veri e propri stalli per i motocicli.

Tutto il perimetro dello scalo ferroviario è inibito al parcheggio per motivi di sicurezza, eppure c’è anche chi lascia l’automobile, tra le colonne, con tutte e quattro le ruote sul marciapiede e in corrispondenza delle strisce pedonali.

“Consuetudine diffusa in tutta la città”

“A Palermo l’inciviltà regna sovrana – commenta Rosalba, una donna di 70 anni, appena scesa dal treno -. Ci siamo talmente abituati alle soste selvagge che ormai i motorini fermi sul marciapiede neanche ci sorprendono più. È una consuetudine diffusa in tutta la città”. In effetti, anche a piazza della Vittoria, davanti alla questura, il marciapiede è diventato zona di sosta e fermata dei dueruote. Svariate decine di mezzi ci parcheggiano quotidianamente.

“Non abbiamo scelta”

“Non abbiamo alternative – spiega un motociclista in sella al suo scooter appena salito sul marciapiede della piazza -. I posti moto e auto in zona scarseggiano e chi come me lavora da queste parti non ha altra scelta se non quella di lasciarlo qui”.

“Se ho paura di prendere la multa?”, risponde alla domanda l’uomo che, per ovvie ragioni, preferisce rimanere anonimo. “No, decisamente no. Sono anni che parcheggio su questo marciapiedi e non ho mai preso nemmeno una contravvenzione”.