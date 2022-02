Palermo, parla il mental coach: “Non bisogna trovare scuse”

"Dobbiamo continuare a supportare questi ragazzi e i risultati arriveranno"

PALERMO – “Il mental coach è un facilitatore di risultati, il suo ruolo è quello di supportare chi è disposto a lavorare duramente sui propri limiti. La mente è quella che supporta il fisico in tutto quello che facciamo, se funziona quella funziona tutto il resto”. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Nicola Colonnata, mental coach del Palermo arrivato in rosanero insieme allo staff del tecnico Silvio Baldini.

“Al Palermo ho trovato un ambiente con gente stimolata, che si allena bene e vuole fare bene – dice Colonnata intervenuto ai microfoni di ‘Radio Time’ -. Le cause di un rendimento fuori casa possono essere molte, ci lavoriamo da un mese ma non bisogna concentrarsi su giocare in casa o in trasferta ma partita dopo partita. Non bisogna trovare scuse. Se si trovano scuse per motivare un rendimento altalenante non è la strada giusta”.

Il mental coach ha anche commentato le critiche che la squadra rosanero ha ricevuto sui social network: “Il mondo è in continua evoluzione, bisogna accettare di essere raggiungibili con ogni tipo di mezzo e questo condiziona la mente delle persone. Io cerco di far capire a chi assisto che bisogna distinguere le critiche costruttive da quelle sterili, la mera offesa, e queste ultime bisogna ignorarle. Durante la settimana bisogna essere focalizzati sugli allenamenti e su quello che chiede il mister, poi dopo la partita è normale leggere anche le pagelle che a volte possono pure fare piacere. Noi siamo frutto degli avvenimenti, dobbiamo continuare a supportare questi ragazzi e i risultati arriveranno. Oggi stanno lavorando e da un mese ci stiamo concentrando, ognuno nei nostri campi, per raggiungere i risultati che vogliamo”.