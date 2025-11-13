Palermo, paziente con vasto aneurisma salvato all’ospedale Villa Sofia

Un successo dell'Uosd Chirurgia vascolare

PALERMO – Eseguito con successo un intervento di altissima complessità e precisione presso l’Uosd chirurgia vascolare dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello.

Salvato un paziente colpito da rottura di un voluminoso aneurisma dell’aorta addominale, del diametro trasverso di 11 cm e con estensione di 15 cm, grazie a una procedura d’avanguardia eseguita in regime di assoluta emergenza.

Il paziente, arrivato al pronto soccorso, preso in carico dall’équipe diretta da Maurizio Finocchiaro, con gli aiuti David Pakeliani e Liborio Ferrante, che ha portato a termine un’endoesclusione dell’aneurisma con tecnica “Chimney”, procedura chirurgica endovascolare per il trattamento di aneurismi aortici complessi riservata a centri di alta specializzazione.

L’aneurisma, di tipo pararenale, interessava i più delicati vasi viscerali, entrambe le arterie renali e l’arteria mesenterica superiore, configurando un quadro clinico estremamente critico e un intervento tra i più complessi in ambito chirurgico vascolare.

Elemento cardine è stato l’impiego del navigatore endovascolare Endonaut, tecnologia di ultima generazione presente in Sicilia solo presso la Chirurgia vascolare di Villa Sofia. Il decorso post-operatorio è stato rapido e regolare, con dimissione del paziente già alla quinta giornata.