Palermo, peggiorano le condizioni del ponte Oreto: si è aperta una buca

Gelarda: "Aspettiamo che qualcuno si faccia male?"

PALERMO – Peggiorano le condizioni del ponte Oreto, a Palermo. L’ex consigliere comunale Igor Gelarda, su Facebook, denuncia l’apertura di una buca nella struttura che impedisce il passaggio pedonale.

“Cadono pezzi del ponte Oreto, mentre a breve cominciano i lavori per la pista ciclabile in via Oreto. Questa notte si è aperta una buca sul ponte Oreto. E così anche il passaggio pedonale è definitivamente interdetto su di un ponte che, dal 1982, è considerato strutturalmente precario”, afferma Gelarda.

“Già da tre anni sul ponte non passano più neanche gli autobus, anche se da almeno un decennio ci sono i fondi per sistemarlo. Ma ancora una volta i lavori cominceranno l’anno prossimo, come tutti gli ultimi anni – continua – . Eppure a breve cominceranno i lavori per la pista ciclabile di Via Oreto. Nulla contro le piste ciclabili, segno di mobilità sostenibile e civiltà. Tanto quanto i mezzi pubblici che in via Oreto non si possono più prendere. Aspettiamo davvero che qualcuno si faccia male sul ponte Oreto?“.

