Palermo, Pelagotti fa gruppo e si complimenta con Massolo

L'ex Empoli incita il proprio compagno di squadra autore di due interventi decisivi nel match contro la Triestina

PALERMO – L’unione del gruppo. Questo uno dei punti di forza del Palermo di Silvio Baldini, che ha concluso in crescendo la regular season del campionato di Serie C ed è partito col piede giusto ai playoff di Serie C conquistando – domenica scorsa – un importante successo per 2-1 sul campo della Triestina nel primo turno nazionale degli spareggi per la promozione in Serie B.

Grinta, tenacia, forza e determinazione sono le caratteristiche principali mostrate dai rosanero. Tra le armi vincenti della gara del Nereo Rocco c’è sicuramente Samuele Massolo, estremo difensore, che ha fatto la differenza grazie a due interventi decisivi. Parate sottolineate anche dal Palermo attraverso un video pubblicato sui social.

Massolo, arrivato la scorsa estate, nelle ultime gare ha preso il posto di Alberto Pelagotti. Tra i due c’è una grande amicizia che va oltre il posto da titolare. A certificarlo anche i complimenti dello stesso ex Empoli al portiere rosanero, proprio tramite i canali ufficiali. “Masso”, ha scritto Pelagotti che ha aggiunto tre fiamme che fanno ben intendere la caratura dell’uomo Pelagotti che, nonostante abbia assistito al match dalla panchina, non nutre nessun contrasto col compagno di squadra. Anzi, gli attesta la propria stima e lo incita a fare meglio. Pelagotti, simbolo del Palermo e del carattere della squadra.

Intanto il Palermo prepara la gara di ritorno contro gli alabardati, in programma giovedì sera, un match fondamentale per proseguire nei playoff. Coi rosanero che saranno accompagnati dal loro pubblico in uno stadio Barbera che va verso il pienone. Venduti fin qui oltre 12 mila tagliandi.