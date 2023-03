Palermo, pellet cattivo dall’Egitto: multata una ditta di Marsala

Il legno utilizzato come combustibile era stato sequestrato al porto

PALERMO – I carabinieri forestali del centro anticrimine natura di Palermo, in collaborazione con i militari del Nucleo Cites di Palermo, hanno sanzionato una ditta di Marsala che non aveva le autorizzazioni per commercializzare 25 tonnellate di pellet proveniente dall’Egitto.

Il legno utilizzato come combustibile era stato sequestrato al porto di Palermo.

L’amministratore unico dell’azienda è stato multato con circa 5 mila euro.

I controlli sulla commercializzazione del legname continueranno nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani per verificare il rispetto delle norme vigenti in tema di importazione ed introduzione di legname di provenienza extra UE, in special modo quello proveniente dalla Federazione Russa visto lo stop deciso dai paesi membri della Ue.