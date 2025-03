“Palermo per i bambini”, lo spettacolo di beneficienza al Golden

Il sostegno a diverse associazioni

PALERMO – Ancora pochi giorni per assicurarsi un posto allo spettacolo di beneficienza “Palermo per i bambini”. Come si legge in un post Facebook, i biglietti sono ancora disponibili per il ritiro presso il botteghino del Teatro Golden fino a sabato 29 marzo.

L’evento vedrà esibirsi numerosi artisti di talento e rappresenta un’importante occasione per sostenere diverse realtà del territorio impegnate nel sociale. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto a diverse associazioni che operano in settori cruciali.

Il sostegno

In particolare, i fondi raccolti andranno a beneficio di diverse associazioni. Tra queste Associazione Catarsi, che organizza preziosi corsi di musicoterapia dedicati a bambini autistici di età compresa tra gli 8 e i 12 anni.

Tra le altre associazioni sostenute l’Associazione Raizes, impegnata nell’organizzazione di un laboratorio teatrale rivolto ai ragazzi del Malaspina che stanno scontando pene alternative, offrendo loro un’opportunità di crescita e reinserimento sociale.

Sostegno anche a Fondazione Internazionale Lions, per sostenere le attività di prevenzione del cancro pediatrico a livello globale, e ad altre associazioni che operano silenziosamente ma con grande impegno nel tessuto sociale catanese.