Palermo, per la panchina disponibilità di Ranieri e De Rossi

Nomi importanti si sono proposti per la panchina rosanero dopo le dimissioni di Silvio Baldini

1' DI LETTURA

PALERMO – L’annuncio, a sorpresa, delle dimissioni di Silvio Baldini e Renzo Castagnini ha creato un vero e proprio terremoto in casa Palermo. A pochi giorni dall’esordio in Coppa Italia contro la Reggiana e con l’imminente inizio del campionato di Serie B la società rosanero, vista l’irremovibilità del tecnico e del ds nella loro decisione, stanno iniziando a sondare il terreno per i sostituti dei protagonisti della scorsa promozione in cadetteria.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, in tanti hanno già dato la propria disponibilità per la panchina rosanero tra i quali anche nomi importanti come quelli di Claudio Ranieri e Daniele De Rossi. Una riserva che la società rosanero, viste le imminenti gare in arrivo, dovrà essere sciolta in fretta per riprendere la preparazione e il calciomercato con Bigon in lizza per il ruolo di direttore sportivo.