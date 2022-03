Palermo, pestato per avere difeso due ragazze da molestie

È accaduto in pieno centro

PALERMO – Un giovane marocchino residente a Palermo da anni è intervenuto in soccorso di due ragazze importunate da due coetanei palermitani che lo hanno pestato facendolo finire in ospedale. La vicenda è avvenuta due notti fa in corso Vittorio Emanuele. Il giovane è finito a terra ed è stato poi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni non sono gravi. “Ha compiuto un gesto encomiabile”, racconta chi è intervenuto in soccorso. I due aggressori sono adesso ricercati dagli agenti di polizia che stanno visionando le immagini del sistema di sorveglianza e sentendo le due ragazze e altri testimoni.

