Palermo, piazza Durante si rifà il look: a dicembre verde e giochi

Chinnici: "Si riqualifica un'area che era un parcheggio"

PALERMO – “I lavori per la riqualificazione di piazza Durante, a due passi dall’ospedale Policlinico di Palermo, sono iniziati lo scorso maggio e procedono spediti: entro due mesi si concluderà una prima parte dell’intervento che a dicembre verrà completato dalla sistemazione del verde, dall’attivazione dell’illuminazione pubblica e dall’installazione di un’area giochi per i bambini. Finalmente restituiremo questa piazza ai palermitani”. Lo dice Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo insieme al consigliere della Terza circoscrizione Ivan Amorello, al direttore operativo del progetto, Deborah Spiaggia, e al dirigente Infrastrutture stradali del comune di Palermo Adriano Di Francisca.

“Un progetto realizzato nell’ambito della pista ciclabile che collegherà via Oreto e la Stazione centrale con gli ospedali e l’università – continua Chinnici – e che cambierà il volto del quartiere: da parcheggio a cielo aperto avremo un’area con verde, giochi, panchine e nuovi marciapiedi. Un risultato importante che è frutto del nostro impegno e di quello dell’amministrazione comunale e degli uffici”.