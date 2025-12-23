 Piazza Nascè, c'era la fidanzata di una delle vittime di Monreale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

La fidanzata di una delle vittime di Monreale prende a schiaffi l’arrestato

Era in piazza Nascè assieme alla ragazza ferita e ha cercato di bloccarlo
1 min di lettura

PALERMO – Ha rivissuto l’incubo del 26 aprile scorso. Impossibile, quando ha sentito la fucilata, che la sua memoria non tornasse alla strage di Monreale.

La donna ferita in piazza Nascè era in compagnia di un’amica. È la fidanzata di una delle tre vittime della strage di Monreale. Una coincidenza, nulla di più, che provoca turbamento.

Ai poliziotti della squadra mobile la giovane testimone ha raccontato la sua paura e il tonfo del colpo: “Abbiamo visto il fucile e ci siamo messi a correre”, ha detto agli investigatori. Stavano andando a riprendere la macchina per tornare a casa dopo avere trascorso la serata in un locale.

Dopo avere sparato Giuseppe Calì, 21 anni, arrestato per i fatti di piazza Nascè, si è avvicinato a Valentina Peonio, ferita sull’asfalto, per chiederle scusa. L’amica lo ha strattonato nel tentativo di fermarlo, schiffeggiandolo e graffiandogli il volto, ma lui è fuggito in macchina.

La memoria va alla tragica notte di Monreale dove davanti a un pub alcuni ragazzi dello Zen tirarono fuori le pistole e ammazzarono Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI