Piazza Nascè, il giovane arrestato: “Ho trovato il fucile in un cassonetto”

Imbracciata l'arma con cui ha ferito una 33enne

PALERMO – Ha chiesto scusa, era molto provato nel corso dell’interrogatorio. Ha ribadito che è stato un incidente e non voleva fare del male a nessuno. Giuseppe Calì, però, ha raccontato una versione bollata come “inverosimile” sul fucile che ha utilizzato per sparare in piazza Nascè e ferire Valentina Peonio.

Il fucile clandestino e lo sparo in piazza Nascè

Si tratta di un vecchio fucile da caccia risalente all’800 e mai registrato. Da qui la contestazione di detenzione di arma clandestina per cui è scattato l’arresto in flagranza di reato. Calì è indagato anche per lesioni aggravate, sparo in luogo pubblico e omissione di soccorso. L’arma è stata caricata a pallini direttamente dalla canna. La mancanza della volontarietà del gesto non supporta l’ipotesi del tentato omicidio.

Ai pubblici misteri Felice De Benedettis e Sara Morri l’indagato ha raccontato di avere trovato casualmente il fucile dentro un sacco vicino ad un cassonetto della spazzatura. Lo ha preso e messo in macchina.

Arrivato in piazza Nascè lo ha tirato fuori dal bagagliaio per mostrarlo ad una cugina che si trovava in un locale in via Quintino Sella. Ed è partito accidentalmente il colpo che ha ferito gravemente la donna che assieme ad un’amica stava andando a recuperare la macchina.

L’arma nascosta sottoterra

Il giovane ha poi confermato che preso dal panico si è avvicinato alla vittima, ha chiesto scusa e si è allontanato con la Smart quando si è formato un capannello di persone attorno alla vittima sanguinante distesa sull’asfalto. Una volta rientrato a casa nel rione Borgo Nuovo ha deciso di nascondere il fucile. A scavalcato una recinzione e lo ha abbandonato in terreno coprendolo con la terra. È stato lo stesso indagato a indicare il posto ai poliziotti della squadra mobile.

Il precedente penale

Nella vita di Calì, che di mestiere fa il pasticciere, c’è un precedente penale per altro non definitivo. È infatti coinvolto in un’inchiesta su una rapina impropria avvenuta nel dicembre dell’anno scorso in una tabaccheria in viale Regione siciliana. Sarebbe entrato nel locale assieme a due amici. Nacque una discussione con il titolare che li accusava di avere rubato della merce. Volarono parole grosse e anche qualche sedia. Prima di andare via avrebbero arraffato delle caramelle dal banco. Ieri l’arresto per la vicenda di piazza Nascè.