Palermo, picchiano 18enne per rubargli il cellulare

Il fatto è avvenuto in via Pietro Scaglione, nella notte tra sabato e domenica.

PALERMO – Un giovane di 18 anni è stato picchiato e rapinato in via Pietro Scaglione a Palermo, la notte tra sabato e domenica. Il ragazzo stava tornando a casa quando è stato bloccato da due uomini a bordo di un’auto che lo hanno colpito con alcuni pugni e gli hanno portato via il borsello con il cellulare, documenti e pochi euro.

Dopo il colpo i due uomini sono fuggiti e la vittima ha chiamato gli agenti di polizia a cui ha raccontato quello che era successo pochi minuti prima. Sono in corso le indagini che si avvarranno delle immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona.