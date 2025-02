Palermo, picchiarono un ristoratore: Daspo Willy a un padre e tre figli

Il provvedimento del questore Calvino

PALERMO – Avrebbero minacciato un ristoratore bengalese che ha una trattoria nella zona della stazione centrale di Palermo pretendendo pasti e bevande gratis. In un caso lo avrebbero anche picchiato ripetutamente con le sedie di plastica ferendolo alla testa e al corpo. Padre e tre figli per quell’aggressione sono stati arrestati dai carabinieri.

Adesso il questore di Palermo Maurizio Calvino ha emesso il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, il cosiddetto “Dacur Willy”,nei confronti dei quattro palermitani accusati in concorso tra loro, di gravi condotte che hanno turbato l’ordine e la sicurezza pubblica. Il questore ha vietato per 3 anni l’accesso e la frequentazione della trattoria dove si sarebbero verificate le aggressioni sia l’ingresso in diversi locali presenti nel territorio dell’intera provincia di Palermo.

Ai quattro palermitani è stato applicato anche il daspo “fuori contesto” che impedisce l’accesso negli stadi o in luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nei quali comportamenti analoghi potrebbero comportare gravi rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica. A tre dei familiari è stato vietato per 3 anni l’ingresso negli stadi mentre per uno gli anni sono 4 anni.