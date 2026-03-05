Palermo, picchiata e rapinata nella zona della stazione: un arresto

L'intervento della polizia in piazza Giulio Cesare

PALERMO – Una donna picchiata e rapinata del suo IPhone nella zona della stazione centrale, arrestato dalla polizia un tunisino di 18 anni. L’intervento degli agenti in una delle zone rosse del capoluogo si è verificato nei giorni scorsi in piazza Giulio Cesare.

Una donna aveva chiesto aiuto raccontando di essere stata colpita con un pugno al volto e di essere stata rapinata dello smartphone indicando un uomo in fuga e raggiunto da altri agenti in via delle Pergole. Il giovane, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso dell’IPhone restituito alla vittima. Il tunisino è risultato irregolare sul territorio nazionale e portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.