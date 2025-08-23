Palermo, inizia l’era Inzaghi: la piazza sogna con Super Pippo alla guida

Comincia il sogno di tornare in Serie A

Inizia ufficialmente l’era di Pippo Inzaghi a Palermo in Serie B. L’ex bomber ha scelto il capoluogo siciliano come prossimo capitolo della sua carriera e le aspettative sul nuovo allenatore dei rosanero sono molto alte. Complice, probabilmente, gli ottimi risultati ottenuti in diverse panchine fino ad ora, ultima in ordine cronologico con il Pisa promosso in Serie A.

Dietro le quinte, il direttore sportivo Carlo Osti – riconfermato alla guida della direzione sportiva – lo ha definito la scelta giusta per il rilancio dei rosanero. “Ha dimostrato di essere un allenatore vincente in categoria, quindi speriamo che possa portare il suo entusiasmo e il suo modo di fare calcio anche a Palermo”, ha ammesso il ds pochi giorni fa prima della gara di Coppa Italia contro la Cremonese.

“Quest’anno avevamo bisogno di ritrovare entusiasmo e vigore e lui sotto questo aspetto è riuscito fino adesso a raggiungere un grande obiettivo: i tifosi sono tornati a sostenerci. Adesso tocca a noi mantenerli dalla nostra parte facendo risultati”, ha aggiunto Osti spiegando, appunto, che adesso tocca alla squadra mantenere alto l’entusiasmo nella piazza palermitana.

Palermo, Inzaghi per voltare pagina

La gestione di Inzaghi inaugura un percorso diverso rispetto alle precedenti esperienze con Eugenio Corini e Alessio Dionisi. Con Corini si vedeva un calcio fumoso e confuso, mentre Dionisi aveva adottato un approccio modernista, più tecnico e ragionato ma poco concreto.

Inzaghi, invece, sin dalle prime uscite del periodo pre-campionato, ha portato un’identità chiara e determinata, pronta a guidare il Palermo con spirito combattivo e focus sui risultati. Pressing alto e a tutto campo, maggiore concretezza e più equilibrio sono gli elementi che hanno portato il Palermo ad essere una delle favorite per il salto di categoria.

Il mercato che accompagnato l’arrivo dell’allenatore piacentino è uno dei più vivaci degli ultimi anni. Insieme a Osti, Inzaghi ha costruito una rosa ricca di esperienza ed elevato tasso tecnico: da Augello a Palumbo, passando per Gyasi e Bani, solo per citarne alcuni. Una base equilibrata tra qualità tecnica-tattica ed esperienza per puntare in alto.

La nuova stagione di Serie B 2025-2026, dunque, è iniziata con un chiaro messaggio: identità vincente, mercato mirato e leadership tecnica. Il sogno di tornare in Serie A comincia ora, con Inzaghi in panchina e Osti al timone di un progetto ambizioso.