Palermo-Pisa, Elia: “Mentalmente abbiamo dato una svolta”

"Dobbiamo portare a casa i tre punti nella prossima partita"

PALERMO – Salvatore Elia, autore di una doppietta nella sfida contro il Pisa terminata 3-3, è intervenuto in conferenza stampa dopo l’incontro giocato al “Renzo Barbera”. Queste le sue dichiarazioni: “Mentalmente oggi abbiamo dato una svolta. In settimana abbiamo lavorato tanto su questo. Dobbiamo portare a casa i tre punti nella prossima partita e siamo nella strada giusta. Sono molto felice per i gol, soprattutto nel primo. Se vai sempre con la cattiveria giusta poi il risultato arriva. C’è anche rammarico per il pareggio, eravamo in vantaggio di due gol. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, come attaccare la profondità. Ovviamente manca qualcosa, dobbiamo lavorare per migliorare quelle piccole cose che in quelle partite servono. Oggi ero esterno, ma dovevo marcare a tutto campo l’avversario e mi sono impegnato. Tutti abbiamo una grande gamba e se nei contropiedi andiamo con la difesa giusta riusciamo a chiudere gli spazi. Dedico i gol alla mia famiglia che mi seguono sempre”.