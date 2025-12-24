Palermo, pistole e munizioni in casa: arrestato un kosovaro di 41 anni

L'operazione dei carabinieri della compagnia di piazza Verdi

PALERMO – Detenzione di armi clandestine, arrestato dai carabinieri della compagnia di piazza Verdi di Palermo un kosovaro di 41 anni da molto tempo residente nel capoluogo. L’operazione è scaturita dal monitoraggio di alcuni movimenti sospetti registrati nei pressi dell’abitazione dell’uomo.

Sulla base dei precedenti dell’uomo in materia di armi, gli investigatori, hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare durante la quale l’attenzione dei carabinieri si è concentrata su una cameretta. Il 41enne al momento del controllo ha manifestato un forte nervosismo e avrebbe tentato di spingere uno zainetto sotto un letto.

Il controllo dello stesso zaino ha portato al recupero di una pistola samiautomatica calibro 9×21 con matricola abrasa, completa di caricatore inserito contenente 9 proiettili, un revolver in miniatura carico con 5 colpi e 33 munizioni di vario calibro.

Le armi e il munizionamento sono stati sequestrati per i successivi accertamenti balistici, volti a verificare l’eventuale utilizzo delle armi in pregressi episodi delittuosi.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 41enne è stato tradotto presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale, è stata applicata la misura della permanenza in carcere.