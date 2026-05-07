 Viabilità, possibile entrare nella Ztl di Palermo con il Telepass
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Palermo, possibile entrare in Ztl con il Telepass

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PALERMO – Palermo introduce la possibilità di accedere alle zone a traffico limitato (Ztl) tramite l’app Telepass. Il nuovo servizio nasce dall’accordo sottoscritto tra Amat e Telepass ed è stato reso possibile grazie allo sviluppo tecnologico realizzato da Sispi, la società in house del Comune di Palermo che gestisce i sistemi informatici dell’Amministrazione comunale.

Sispi ha infatti curato l’integrazione tra il servizio Telepass e il sistema di controllo dei varchi Ztl, attualmente gestito dalla società che opera per il Comando di Polizia Municipale, nel pieno rispetto del Regolamento comunale vigente. L’intervento ha consentito il dialogo tra piattaforme differenti, garantendo sicurezza, tracciabilità e automazione dei pagamenti. Dal 4 maggio scorso gli utenti possono trovare sull’app Telepass il servizio “Ztl Palermo”.

Una volta autorizzato, il sistema consentirà l’accesso alle ZTL cittadine con addebito automatico, senza necessità di ulteriori operazioni da parte dell’utente. Il meccanismo di pagamento si attiverà dalla mezzanotte del giorno successivo alla richiesta effettuata tramite app, previa conferma via e-mail.

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