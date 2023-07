Palermo, presentato il Green Pop Fest: concerti da luglio ad ottobre

Saranno ben 17 gli artisti si esibiranno nel capoluogo siciliano tra i Cantieri Culturali alla Zisa, Teatro Verdura e il Velodromo

2' DI LETTURA

PALERMO – Da luglio ad ottobre 2023 Palermo torna al centro della musica e si candida come capitale dei grandi eventi musicali e tappa delle più importanti tournée italiane, questo grazie alla prima edizione del ‘Green Pop Fest Palermo’ che vedrà esibirsi ben 17 artisti per 22 concerti in 3 location (Velodromo “Paolo Borsellino”, Teatro di Verdura e Cantieri culturali alla Zisa.

I biglietti già venduti sono 60 mila, ma l’obiettivo è arrivare 100mila.

Si parte domani, mercoledì 12 luglio, con il concerto di Lazza, secondo classificato al festival di Sanremo, che si esibirà al Velodromo “Paolo Borsellino”.

Gli altri artisti che si esibiranno sono: Geolier, Ernia, Salmo, Fabri Fibra, Rocco Hunt, Articolo 31, Tananai, Mr Rain, Madame, Tedua, Dioadato, Umberto Tozzi, Massimo Ranieri, Carmen Consoli ed Elvis Costello, Gigi D’Alessio e Claudio Baglioni.

“Questa è la prima edizione di questa manifestazione ed è un grande successo – ha dichiarato Nuccio La Ferlita, direttore artistico di Puntoeacapo – e abbiamo venduto 60mila biglietti. Un successo straordinario. Iniziamo al Velodromo e chiudiamo sempre al Velodromo ma ci saranno anche tanti eventi ai Cantieri Culturali alla Zisa e al Teatro di Verdura. C’è musica per tutti a Palermo“.

“Questa amministrazione si sta caratterizzando dalla volontà di offrire una molteplicità di eventi musicali che siano trasversali nei gusti – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella. Si va dai Cantieri Culturali alla Zisa al Teatro di Verdura e il Velodromo, con musica per tutti i gusti. La scelta di offrire una panorama di eventi che possa dare la sensazione di poter fruire della città almeno fino a novembre“.

“Un grandissimo momento per la città di Palermo, che torna a vedere gli impianti come il Velodromo protagonisti di un percorso culturale e turistico – ha dichiarato Sabrina Figuccia, assessore allo Sport del comune di Palermo-. Partiamo e chiudiamo al Velodromo, passando per il Teatro di Verdura e i Cantieri Culturali alla Zisa, in una chiave che porta un forte rilancio anche in chiave turistica. Una città rinnovata di questi eventi che ha fame di attrazioni ed eventi culturali“.