Palermo, presentato il progetto del muro della legalità

Il murale raffigurerà i volti di personaggi che si sono sacrificati per difendere ideali della legalità e giustizia

NO ALLA MAFIA

PALERMO – È stato presentato, nella villetta di piazza delle Stigmate, il progetto in miniatura dalle associazioni culturali CalaPanama e Alab, di cui presidenti sono Antonio Gambino e Pietro Muratore con la collaborazione di Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione, il murale che verrà realizzato nel muro di piazza degli Aragonesi nei prossimi giorni.

Il progetto del murale autorizzato dalla sovrintendenza ai beni culturali, sarà largo 65 mt. e alto 2,35 mt. e raffigurerà in forma pittorica con base astratta i volti di personaggi che si sono sacrificati con la propria vita, per difendere ideali come la legalità e la giustizia.

Saranno pitturati i volti di: Carlo Alberto dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro, Giuseppe Russo, Mario D’Aleo, Boris Giuliano, Giuseppe Bommarito, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino, Pietro Morici, Rocco Chinnici, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro, Giuseppe Russo, Filippo Costa, Emanuela Loi, Claudio Traina, Walter Eddie Cosima, Agostino Catalano e Vincenzo Li Muli.

Il murale comprenderà anche personaggi di spessore culturale come: Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri.

Alla presentazione hanno partecipato, il procuratore aggiunto Ennio Petrigni, il Vice sindaco Fabio Giambrone, l’arma dei carabinieri e il comando dei vigili del fuoco.

La ditta Giuseppe Di Maria s.p.a. metterà a disposizione tutto il materiale necessario per la realizzazione del murale.