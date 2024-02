L’ex preside antimafia dello Zen chiede di patteggiare: “Ero intossicata”

La preside filmata mentre porta via la merce dalla scuola

Dopo la confessione la richiesta di Daniela Lo Verde e degli altri indagati

PALERMO – Daniela Lo Verde ha chiesto di patteggiare. Stessa cosa gli altri due indagati. C’è l’accordo con i pubblici ministeri della Procura europea Amelia Luise e Calogero Ferrara che hanno scoperto la mala gestio dei fondi destinati dall’Unione europea alla scuola Giovanni Falcone dello Zen. L’ex dirigente scolastica ha anche risarcito i danni e restituito gli iPhone destinati agli studenti.

Daniela Lo Verde, preside della scuola “Giovanni Falcone” allo Zen

Chiedono l’applicazione della pena anche l’ex vice preside Daniele Agosta e Alessandra Conigliaro, dipendente del negozio di elettronica che, in cambio di regali ai due dirigenti scolastici, avrebbe ottenuto in esclusiva e in assegnazione diretta le forniture alla scuola. Sono accusati a vario titolo di corruzione e peculato.

La confessione

L’ex preside, finita ai domiciliari, interrogata nei mesi scorsi i presenza dei suoi legali, gli avvocati Antonino e Giuseppe Reina, all’inizio ha cercato di giustificare l’episodio. Poi ha confessato: “Ho fatto delle cose che non hanno nessunissima giustificazione. Non mi riconosco, ho tradito i valori che mi sono stati trasmessi, ho tradito me stessa, ho tradito le mie figlie, la mia famiglia e i bambini a cui io tengo tutt’ora tantissimo, Sembra quasi un controsenso però per me è così”. “Ero come in un vortice, intossicata, non sono riuscita più a ragionare. Non c’è una giustificazione a questi comportamenti e a tutt’oggi non riesco a darmela se non quella di essere anche magari mal consigliata…”, aggiunse.

Così spariva il cibo della mensa

Lo Verde e Agosta si sarebbero anche appropriati del cibo destinato alla mensa degli alunni e ad un progetto di inclusione. I carabinieri immortalarono la dirigente mentre usciva con i sacchetti della spesa dalla scuola. Dal laboratorio di cucina al calcetto: sono stati diversi i progetti extrascolastici organizzati alla scuola Falcone. Solo sulla carta, però. Le intercettazioni dei carabinieri svelarono che i fogli di presenza sarebbero stati falsificati. Il cibo che rimaneva o le forniture mai ritirate nei bar diventavano merce a disposizione della preside.