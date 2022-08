Palermo, presto ok ad attività sopra i 200 metri quadrati nel centro

Ad annunciarlo è il consigliere comunale Ottavio Zacco

PALERMO – In centro storico e in particolare in Via Roma sarà presto possibile aprire attività commerciali superiori ai 200 metri quadrati. Ad annunciarlo è il consigliere comunale Ottavio Zacco che ha espresso il suo apprezzamento per l’approvazione da parte della nuova giunta comunale, dell’atto di indirizzo di modifica all’attuale piano commerciale.

È, dice Zacco, “un provvedimento che ho sostenuto sin dall’inizio della scorsa consiliatura, che grazie a questa modifica, si potrà finalmente garantire anche ai grandi marchi la concessione degli spazi necessari in centro storico ed in particolar modo in Via Roma, consentendo loro di aprire attività con dimensioni superiori ai 200 metri quadrati, cosa che con le norme attualmente vigenti non è possibile. Ora – prosegue il consigliere comunale – auspico che questo provvedimento fondamentale approdi in tempi brevi in consiglio comunale, così da poter avviare un serio e concreto rilancio economico, turistico e urbanistico del Centro storico di Palermo evitando il propagarsi della desertificazione commerciale che ha interessato negli anni la via Roma, così da farla tornare ad essere una delle aree principali del Commercio cittadino”.