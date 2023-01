Palermo, primo innesto in arrivo: Orihuela saluta il Montevideo

Il giocatore uruguaiano è pronto ad approdare in rosanero

PALERMO – Il campionato di Serie B si ferma ma da oggi impazza ufficialmente il calciomercato. In data odierna, infatti, si è aperta la sessione di mercato invernale che servirà alle compagini del torneo cadetto per rinforzarsi e smuovere una classifica fin qui estremamente corta ed equilibrata.

In casa Palermo ci si aspetta, in questo mese di gennaio, un calciomercato di grande fermento soprattutto in uscita, con tanti giocatori fuori dal progetto di Corini, ma anche in entrata. Proprio in merito al mercato in entrata la compagine rosanero, al ritiro che si aprirà domani a Roma, con molta probabilità accoglierà ufficialmente il primo innesto del duo Rinaudo-Zavagno.

Sembra ormai questione di ore per l’annuncio dell’approdo alla corte di Corini di Renzo Orihuela, difensore uruguaiano classe 2001 in arrivo dal Montevideo, altra “sorella” appartenente alla galassia City Football Group. Il giocatore, di ruolo difensore centrale adattabile a terzino destro, attraverso il proprio canale Instagram ha già salutato la sua ex squadra ringraziandolo, stando alle sue parole, per aver “reso possibile questo sogno che sto per vivere oggi”.

Orihuela, nelle prossime ore, svolgerà le visite mediche e dovrebbe aggregarsi al gruppo rosanero già nella giornata di domani, quando la squadra raggiungerà Roma per il mini-ritiro nelle strutture del CONI.