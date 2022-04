Palermo, processione con il Simulacro di San Francesco di Paola

Si arriverà al posto dove sarà gettata una corona in memoria ai caduti in mare

PALERMO – “San Francesco, pace, vita e buon cammino a tutti noi. Viva Palermo e San Francesco”. Così il sindaco Leoluca Orlando ha salutato il Simulacro Argenteo di San Francesco di Paola giunto ai Quattro Canti. Il corteo è partito dall’omonima piazza e si è snodato per le vie del centro per raggiungere il porto. In acqua sarà gettata una corona in memoria ai caduti in mare. San Francesco di Paola è patrono della gente di mare, compatrono della città di Palermo e della Regione Sicilia.