Palermo, oggi la proclamazione dei 16 eletti all’Ars: chi sono

Otto nomi sono di new entry e otto sono riconfermati

2' DI LETTURA

La convocazione è per le 11 di questa mattina, a quell’ora i 16 eletti all’Ars della provincia di Palermo riceveranno l’attestazione con cui l’ufficio centrale circoscrizionale per l’elezione del presidente della Regione e dell’Assemblea regionale siciliana attesta la proclamazione dell’esito del voto.

I sedici deputati sono i pentastellati Adriano Varrica, Luigi Sunseri e Nuccio Di Paola, gli esponenti della lista di Cateno De Luca “De Luca sindaco di Sicilia” Ismaele La Vardera e Salvatore Geraci, i forzisti Edy Tamajo, Gaspare Vitrano e Gianfranco Miccichè, i dem Valentica Chinnici, Antonello Cracolici e Mario Giambona. E ancora: Nunzia Albano, eletta nelle file della Nuova Dc, Vincenzo Figuccia di Prima l’Italia- Lega e gli esponenti di Fratelli d’Italia Alessandro Aricò, Fabrizio Ferrara e Marco Intravaia.

Nella metà dei casi si tratta di new entry rispetto alla legislatura appena terminata. È così per Adriano Varrica che in precedenza ha militato nelle file del M5s a Roma.

Per i deluchiani Ismaele La Vardera e Salvatore Geraci, volto noto della tv il primo, il secondo è l’attuale sindaco di Cerda.

Dalla sua Misilmeri, torna all’Ars, dopo la risoluzione a lui favorevoli di alcune vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto, Gaspare Vitrano.

Entra a Sala d’Ercole per la prima volta Valentina Chinnici che è anche consigliera comunale a Palermo e Mario Giambona, uomo vicino a Giuseppe Lupo. In quest’ultimo, si tratta di un seggio che qualcuno aveva dato come in bilico. Secondo la ricostruzione di fonti vicine a Raffaele Lombardo e Saverio Romano con 3.573 voti Bartolo Di Salvo, primo della lista Popolari e autonomisti nella provincia di Palermo, sarebbe dovuto entrare dentro l’Assemblea regionale siciliana in quanto i resti dell’Mpa sarebbero stati maggiori dei resti del Pd. Evidentemente, però, per l’ufficio che proclama gli eletti non è stato così.

New entry a Palazzo dei Normanni è anche Nunzia Albano, unica eletta in provincia di Palermo dalla lista che si fonda sulla leadership di Totò Cuffaro.

Infine due sono i nuovi entrati in Ars nella lista di Fratelli d’Italia. Uno è Fabrizio Ferrara eletto consigliere comunale di Palermo nelle passate Comunali, l’esponente di Fdi conquista lo scranno a Sala d’Ercole come secondo degli eletti. Entra in Ars per la prima volta come deputato, infine, Marco Intravaia, braccio destro di Musumeci, presidente del consiglio di Monreale.