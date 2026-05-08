Cosa prevede il club rosanero

PALERMO – Il Palermo calcio prosegue nel percorso amministrativo per la trasformazione del Renzo Barbera, presentando alla Regione Siciliana la documentazione per il progetto di riqualificazione dell’impianto. La visione, sviluppata in stretta collaborazione con lo studio di architettura Populous, punta a trasformare lo stadio in una moderna infrastruttura urbana che non sia solo un luogo per l’evento sportivo, ma un centro di aggregazione sostenibile e aperto alla comunità per l’intero arco dell’anno.

Il nuovo stadio di Palermo, cosa c’è dietro al progetto

L’idea cardine è quella di uno stadio integrato nel tessuto cittadino. Il progetto del club rosanero prevede interventi strutturali significativi come la copertura totale, il posizionamento degli spalti a ridosso del campo senza barriere e l’integrazione delle panchine nella tribuna, oltre a nuove aree hospitality, spazi moderni per i servizi food & beverage e un potenziamento delle zone dedicate alle persone con disabilità, garantendo standard superiori di sicurezza e comfort per tutte le generazioni di tifosi.

Obiettivo Euro 2032

Allo stesso tempo, lo stadio mira a diventare un polo multifunzionale di respiro internazionale, idoneo a ospitare le competizioni di Euro 2032, partite Uefa e grandi eventi culturali o concerti. Sotto il profilo della sostenibilità, la struttura adotterà soluzioni tecnologiche avanzate, dai pannelli fotovoltaici al recupero delle acque piovane, incentivando al contempo la mobilità dolce tramite percorsi pedonali, ciclabili e il potenziamento del trasporto pubblico.

Il nuovo quartier generale del Palermo calcio

Accanto all’impianto principale, il piano prevede la nascita di un nuovo quartier generale per il Palermo calcio, che ospiterà uffici, il museo rosanero e aree dedicate all’accoglienza premium.