 Palermo, pronti i nuovi semafori di via Roma e di via Pitré
Palermo, pronti i nuovi semafori di via Roma e di via Pitré

PALERMO – È stato completato ieri notte (giovedì 7 agosto) lo scavo con attraversamento stradale in via Gaetano Parlavecchio per la realizzazione del nuovo semaforo a ciclo fisso all’incrocio con via del Vespro. AMG Energia, con il supporto dell’impresa Biondo srl di San Giuseppe Jato, come già fatto per il nuovo impianto a ciclo fisso di via Roma, ha effettuato di notte la parte più complessa delle attività di scavo necessaria per la posa dei cavi di alimentazione: una prima tranche di lavori (lo scavo all’altezza dell’ingresso del cimitero di Sant’Orsola) è stata realizzata, invece, di giorno. Adesso i lavori continueranno con l’installazione di paline e lanterne del nuovo impianto che si trova davanti al complesso didattico “Aule nuove” della scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università.

Sono stati completati, invece, i lavori di realizzazione del semaforo a ciclo fisso di via Roma all’incrocio con via Mariano Stabile e di quello a chiamata di via Pitrè, all’altezza della cittadella della Polizia: per l’attivazione degli impianti si attende l’installazione dei misuratori da parte della società di distribuzione di energia elettrica.

L’installazione dei nuovi impianti, che avranno lanterne a LED e dispositivi sonori per non vedenti, è stata decisa dall’Ufficio Traffico e Mobilità del Comune di Palermo per disciplinare incroci caratterizzati da alta densità di traffico ed aumentare il livello di sicurezza a tutela soprattutto dei pedoni. Fanno parte di un pacchetto di lavori di manutenzione straordinaria (dell’importo complessivo di euro 149.835) affidati ad AMG Energia.

