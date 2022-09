Palermo, protesta dei sindacati della Rap: no alla privatizzazione

La reazione dei rappresentanti dei lavoratori alle dichiarazioni del sindaco su termovalorizzatore e su Bellolampo

1' DI LETTURA

PALERMO – Protestano le organizzazioni sindacali della Rap dopo le dichiarazioni del sindaco Lagalla sulla realizzazione del termovalorizzatore a Palermo e sull’ipotesi di privatizzazione del polo impiantistico di Bellolampo. “E’ necessario il confronto preliminare e continuo con le parti sociali, d’accordo sul recupero di energia dai rifiuti, assolutamente contrari a qualsiasi ipotesi di privatizzazione degli asset aziendali di Rap”. Così i segretari aziendali Rap di FpCgil, Fit Cisl, Uil trasporti e Fiadel- Cisal.

“Sul trasformare l’impianto di Bellolampo in un vero e proprio polo di recupero energetico, di gas metano condividiamo l’ipotesi del sindaco – dicono i sindacati -. Riteniamo che l’ipotesi di privatizzazione di Bellolampo è un grande errore. Siamo convinti che la gestione pubblica deve e può essere in grado di offrire servizi di qualità attraverso una visione industriale della gestione dei rifiuti. Lo diciamo senza se e senza ma, non siamo d’accordo. Si pensi invece a mettere in sicurezza la Rap velocizzando tutti i percorsi già individuati per la realizzazione degli impianti, per l’incremento della raccolta differenziata e del recupero di materie, assunzioni di giovani palermitani, transazione con curatela fallimentare vecchia Amia, ricapitalizzazione, sburocratizzazione degli iter necessari a consegnare all’azienda realmente le risorse economiche del fondone e del Pef Tari. Invitiamo il Sindaco al confronto continuo con le parti sociali, ha piena consapevolezza del ruolo proficuo svolto ogni giorno dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori per il bene della città”.