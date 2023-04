Palermo, protesta e incendio al carcere minorile Malaspina

La denuncia dei sindacati della polizia penitenziaria

PALERMO – Protesta con incendio all’istituto minorile Malaspina di Palermo. Un gruppo di ragazzi detenuti ha appiccato le fiamme dentro una cella. Lo denunciano i segretari generali della Sicilia, Gioachino Veneziano Uilpa Polizia Penitenziaria, Francesco D’Antoni Uspp, Domenico Ballotta Fns Cisl Sicilia, Alfio Giurato Fp Cgil.

“E’ quello che è successo ieri sera al carcere minorile Malaspina di Palermo, ma solo grazie al tempestivo intervento dei colleghi presenti in servizio che la situazione è rientrata. Anche questa volta ci ritroviamo davanti a problematiche di detenuti stranieri con problemi psichiatrici custoditi negli istituti per minorenni – aggiungono i sindacalisti – la gravità della situazione – ha superato il limite di guardia, e non vogliamo che ci possa scappare il morto, perché questa escalation di proteste e di aggressioni agli agenti di polizia penitenziaria non sta trovando da parte del vertice del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità nessuna azione tesa al ripristino di condizioni operative e di sicurezza adatte”.