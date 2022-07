Palermo, pubblicato il bando per il nuovo dg di Amg Energia

Tutte le informazioni per partecipare alla selezione

PALERMO – E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana (Gurs concorsi n. 10 del 29/07/2022) l’avviso, in forma sintetica, di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la copertura della posizione di direttore generale alla AMG Energia Spa, società che si occupa della distribuzione di gas naturale nel territorio di Palermo, della manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e dei servizi energetici del Comune di Palermo.

L’assunzione è con contratto a tempo determinato per la durata di tre anni. Il direttore generale verrà inquadrato secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro per dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali-Confservizi. Il bando integrale può essere consultato e scaricato dal sito web di AMG Energia Spa (www.amgenergia.it), nella sezione “Società Trasparente” attraverso il seguente percorso https://www.amgenergia.it/societatrasparente/selezione-del-perso nale/reclutamento-del-personale/avviso-di-selezione-pubblica-per -la-copertura-della-posizione-di-direttore-generale-di-amg-energ ia-s-p-a/. E’ pubblicato anche all’albo pretorio del Comune di Palermo consultabile sul sito web dell’amministrazione comunale (https://albopretorio.comune.palermo.it/).