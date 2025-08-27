Palermo, pulizia straordinaria delle caditoie in viale Regione Siciliana

I lavori anche su bretelle laterali e sottopassi

PALERMO – Amap, Rap e Reset effettueranno la pulizia delle caditoie lungo viale Regione Siciliana, a Palermo, nelle bretelle laterali e nei sottopassi, in una delle zone della città soggette ad allagamenti. Il primo intervento è stato programmato in sinergia con l’ufficio di Protezione civile del Comune, che ha redatto un piano operativo.

Il piano di intervento

“Un’attività che Amap svolge da tempo nei dodici mesi dell’anno. Questo nuovo piano di intervento si rivela di particolare importanza perché coinvolge tutti i soggetti protagonisti della manutenzione comunale. Amap si occuperà della pulizia delle caditoie nel sottosuolo, Rap e Reset cureranno la parte di superficie che spesso in casi di violente precipitazioni viene ostruita da rifiuti solidi urbani, fogliame e quanto altro presente sulle sedi stradali”, spiega Giovanni Sciortino, amministratore unico di Amap.

Tempistiche e prossimi interventi

Gli interventi, che riguardano tutti i tratti della Circonvallazione, sono stati avviati oggi e dureranno sino al 5 settembre. Analoga azione è stata effettuata la settimana scorsa su Viale Michelangelo. La via La Malfa sarà il prossimo asse viario coinvolto.