Palermo: “Quartieri di Serie A e B per la raccolta Rap”. Le segnalazioni

Una condizione che accomuna diverse zone della città

PALERMO – Quartieri di “Serie A e di Serie B” per la raccolta dei rifiuti. Emerge questo malcontento dalle segnalazioni dei cittadini palermitani, che lamentano una “raccolta della netturba non eseguita dalla Rap”, soprattutto in alcune zone della città.

Da Zona Guadagna al quartiere Alberghiera

Un cittadino, residente in zona Guadagna, evidenzia proprio il fatto che “esistono quartieri di Serie A e altri di Serie B. Da cinque giorni – dice a LiveSicilia.it – la raccolta della netturbe non viene eseguita dalla RAP… il risultato è che le strade sono inondate da sacchettini e altro che rendono irrespirabile l’aria”. Una condizione che, conclude, si nota anche a “Bonagia o Villagrazia…”.

Stesso discorso nella zona Albergheria: “Una situazione semplicemente intollerabile – scrive l’Associazione Comitati Civici – in un quartiere sempre più assediato da rifiuti di ogni genere, in assenza/insufficienza di controlli. La zona è diventata terra di nessuno, in mano a scaricatori senza scrupoli provenienti da tutta la provincia, per alimentare il mercato dell’usato”.

“Servono interventi”

“Necessitano interventi urgenti di bonifica e controlli adeguati e costanti – è la conclusione – visto che troppo spesso le discariche vengono date alle fiamme, danneggiando pesantemente la salute dei residenti. Chiediamo a tutte le funzioni competenti di prendere atto della grave emergenza sanitaria della zona e di attivarsi per stroncare questa intensa attività di abbandoni illeciti di rifiuti in mezzo alle case di civile abitazione ed a ridosso di monumenti storici”.