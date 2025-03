Palermo, quinto raid vandalico alla sede della Quinta circoscrizione

La denuncia del presidente Andrea Aiello: non ci arrenderemo

PALERMO – “Se pensano di intimorirci, sbagliano. Questi atti ci fanno più forti”. A parlare è Andrea Aiello, presidente della Quinta Circoscrizione che ha sede a Borgo Nuovo. Nella notte, in Largo Pozzillo, c’è stato il quinto raid vandalico degli ultimi trenta giorni. L’ultimo risale allo scorso 12 marzo quando era stata presa di mira anche la parrocchia di San Paolo Apostolo. Questa volta sono stati devastate quindici stanze: la presidenza, la segreteria e gli uffici amministrativi.

“Crediamo che si tratti di microcriminalità, ma dobbiamo alzare il livello di sicurezza di questo quartiere che cerca riscatto – continua Aiello – il prossimo 25 marzo terremo una riunione straordinaria del Consiglio di Circoscrizione. Abbiamo chiesto la partecipazione del prefetto, del questore, del sindaco, della procuratrice capo del Tribunale dei Minori e dei rappresentanti delle parrocchie e delle associazioni del quartiere”.

A scoprire l’ennesima incursione è stato stamane il custode. Gli uffici si trovano al primo piano dell’edificio. Sarebbero entrati da una finestra del pianterreno. Ma gli accertamenti della polizia sono ancora in corso. “Non sappiamo che cosa hanno portato via – aggiunge Aiello – ma la devastazione è maggiore rispetto alle altre volte. Hanno rovistato in tutti i cassetti e gli armadi”.