Palermo, raccolta differenziata ‘porta a porta’ a Sferravacallo: le tappe

L'incontro nella settima circoscrizione

PALERMO – Questa mattina nella settima circoscrizione si è tenuto un incontro tra la RAP, tutti i consiglieri, diverse associazioni e comitati che ricadono sul quartiere 21 (Tommaso Natale / Sferracavallo), per confrontarsi e collaborare in vista dell’imminente avvio del servizio di Raccolta Differenziata “porta a porta” previsto per venerdì 31 gennaio 2025 nella borgata marinara.

Raccolta differenziata ‘porta a porta’ a Sferravacallo

Durante l’incontro sono state valutate, a supporto delle azioni avviate da RAP, le migliori strategie per implementare efficacemente il servizio tenendo conto delle peculiarità e delle necessità specifiche della comunità a vocazione turistica.

Ad aprire il dibattito è stato il presidente della settima circoscrizione Giuseppe Fiore, che ha sottolineato l’importanza di una corretta raccolta differenziata nel suo territorio in continuazione al servizio “porta a porta” già avviato con successo a Mondello e a Sferracavallo.

Le parole del presidente Fiore

“Per un avanzamento verso una Palermo più sostenibile e rispettosa dell’ambiente – spiega Fiore – il coinvolgimento delle associazioni locali accanto alla società che eroga il servizio è cruciale affinché più residenti possibili capiscano i benefici ambientali ed economici di una corretta gestione dei rifiuti”.

“Il nostro obiettivo – conclude Fiore – è garantire un progetto di successo e per raggiungerlo bisogna lavorare in armonia per fare la differenza per noi tutti, il nostro territorio e le generazioni future”.

Interviene Todaro

A fargli eco il presidente della RAP Giuseppe Todaro che con il dirigente di Raccolte Differenziate della RAP, Ludovico Martellucci, hanno informato il consiglio sulle iniziative che si stanno portando avanti sul territorio interessato soffermandosi sulle attività di informazione e sensibilizzazione che saranno messe in campo a partire dal 24 gennaio prossimo sul territorio coinvolto dal porta a porta.

“Oltre alle comunicazioni effettuate tramite comunicati stampa, opuscoli, avvisi sui quotidiani e periodici, publiredazionali, banner web, affissioni dinamiche e statiche, si stanno organizzando – spiega Todaro – degli eventi e degli incontri formativi curati dai comunicatori di RAP e di SRR Palermo Area Metropolitana su diverse piazze, oratori, istituti scolastici e nei mercati rionali tramite infopoint e attività “porta a porta” per informare i cittadini sulle nuove modalità di raccolta. Noi non ci tiriamo indietro ma bisogna che tutti remino nella stessa direzione”.

Le prossime tappe

Venerdì 24 gennaio l’infopoint si troverà dalle ore 8.30 alle ore 13.30 in via Tommaso Natale davanti la chiesa di San Giovanni Battista; Lunedì 27 gennaio sempre dalle ore 8.30 alle ore 13.30 sul lungomare Giuseppe Giammanco a Sferracavallo.

Martedì 28 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 11.30 presso l’Oratorio del SS. Cosma e Damiano; Mercoledì 29 Gennaio presso il mercatino rionale via Terenzio/ via Barcaioli. Non mancheranno gli incontri all’interno di diversi Istituti scolastici come: I.C.S. “Giovanni Falcone”, I.C. “Alessandra Siracusa”; la scuola elementare “Tenente Onorato”; l’Istituto Comprensivo statale “ Antonino Caponnetto”, la scuola “Paolo Emilio D’Angelo”.

Per maggiori informazioni sull’avvio del nuovo step, previsto per il 31 gennaio prossimo potrà essere consultato il sito della RAP dove potranno essere anche scaricati i calendari giornalieri relativi all’esposizione delle frazioni da differenziare e consultare le vie che saranno coinvolte dal nuovo step.